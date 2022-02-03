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Mersin Ticaret Borsası

AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,96 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg0,982,50
MandalinaKg1,706,96
PortakalKg1,02???????5,95
GreyfurtKg7,507,50
KabakKg3,003,00

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haber

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