Mersin Ticaret Borsası
AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,96 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|0,98
|2,50
|Mandalina
|Kg
|1,70
|6,96
|Portakal
|Kg
|1,02
|???????5,95
|Greyfurt
|Kg
|7,50
|7,50
|Kabak
|Kg
|3,00
|3,00
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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