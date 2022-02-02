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Mersin Ticaret Borsası

AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,80 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (natürel)Kg5,055,05
BulgurKg10,1010,20
GreyfurtKg1,005,11
PortakalKg1,416,80
LimonKg1,30???????5,66

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haber

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