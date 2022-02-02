Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,80 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (natürel)
|Kg
|5,05
|5,05
|Bulgur
|Kg
|10,10
|10,20
|Greyfurt
|Kg
|1,00
|5,11
|Portakal
|Kg
|1,41
|6,80
|Limon
|Kg
|1,30
|???????5,66
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Portakal, Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haber
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