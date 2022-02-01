Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|5,18
|5,18
|Pirinç (paketli)
|Kg
|11,75
|11,75
|Greyfurt
|Kg
|1,36
|7,83
|Limon
|Kg
|0,80
|7,00
|Mandalina
|Kg
|0,83
|???????7,70
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haber
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