Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 5,59 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 5,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (natürel)
|Kg
|5,16
|5,16
|Bulgur unu
|Kg
|3,25
|3,25
|Greyfurt
|Kg
|1,70
|5,06
|Portakal
|Kg
|1,50
|5,59
|Elma
|Kg
|3,80
|???????3,80
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Portakal, Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haber
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