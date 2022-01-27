Mersin Ticaret Borsası
AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|0,67
|5,60
|Mandalina
|Kg
|0,85
|9,80
|Portakal
|Kg
|0,90
|8,00
|Greyfurt
|Kg
|1,50
|8,20
|Elma
|Kg
|1,00
|???????4,40
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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