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Mersin Ticaret Borsası

AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg0,675,60
MandalinaKg0,859,80
PortakalKg0,908,00
GreyfurtKg1,508,20
ElmaKg1,00???????4,40

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haber

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