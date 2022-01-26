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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik)Kg7,568,55
Pirinç (paketli)Kg11,7026,00
MandalinaKg1,0010,00
PortakalKg1,004,50
ElmaKg1,00???????4,44

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haber

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