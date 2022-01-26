Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|7,56
|8,55
|Pirinç (paketli)
|Kg
|11,70
|26,00
|Mandalina
|Kg
|1,00
|10,00
|Portakal
|Kg
|1,00
|4,50
|Elma
|Kg
|1,00
|???????4,44
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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