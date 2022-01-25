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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,334,30
MandalinaKg1,504,69
PortakalKg1,252,63
ElmaKg0,950,95
Nohut (paketli)Kg8,50???????25,50

AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haber

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