Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,33
|4,30
|Mandalina
|Kg
|1,50
|4,69
|Portakal
|Kg
|1,25
|2,63
|Elma
|Kg
|0,95
|0,95
|Nohut (paketli)
|Kg
|8,50
|???????25,50
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
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