Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Makarnalık)
|Kg
|5,20
|5,20
|Bulgur unu
|Kg
|3,80
|4,20
|Portakal
|Kg
|0,80
|8,00
|Greyfurt
|Kg
|1,20
|4,00
|Mandalina
|Kg
|0,80
|???????8,41
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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