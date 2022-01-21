Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: