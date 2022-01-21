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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (Makarnalık) Kg5,205,20
Bulgur unu Kg3,804,20
PortakalKg0,808,00
GreyfurtKg1,204,00
Mandalina Kg0,80???????8,41

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

Portakal, Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haber

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