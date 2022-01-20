Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,34 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: