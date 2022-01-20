Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,34 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|0,90
|6,34
|Mandalina
|Kg
|0,87
|10,90
|Portakal
|Kg
|0,80
|3,89
|Greyfurt
|Kg
|2,08
|7,79
|Patates
|Kg
|1,38
|???????1,42
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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