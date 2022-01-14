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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,46 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik)Kg4,008,00
Pirinç (paketli)Kg5,1024,60
MandalinaKg1,451,45
LimonKg1,501,50
PortakalKg1,45???????2,46

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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