Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 6,81 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 6,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Natürel)
|Kg
|2,70
|2,70
|Pirinç (İthal)
|Kg
|8,35
|8,35
|Makarna
|Kg
|4,54
|6,81
|Limon
|Kg
|1,50
|1,50
|Portakal
|Kg
|1,45
|???????2,46
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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