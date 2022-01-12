Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|1,70
|2,50
|Mandalina
|Kg
|1,70
|4,00
|Limon
|Kg
|1,80
|???????2,50
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|2,00
|Bulgur
|Kg
|9,50
|???????12,66
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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