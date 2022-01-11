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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,44 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,406,44
MandalinaKg1,507,70
PortakalKg1,00???????5,00
GreyfurtKg1,504,00
ElmaKg6,30???????6,30

Ticaret Bakanı Muş: 'Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık.'

Ticaret Bakanı Muş: "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık."

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri

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