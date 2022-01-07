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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,00???????7,40
GreyfurtKg1,356,40
PortakalKg1,866,15
Elma (sanayi tipi)Kg1,801,84
MakarnaKg3,42???????11,08

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri

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