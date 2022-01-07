Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,00
|???????7,40
|Greyfurt
|Kg
|1,35
|6,40
|Portakal
|Kg
|1,86
|6,15
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|1,80
|1,84
|Makarna
|Kg
|3,42
|???????11,08
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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