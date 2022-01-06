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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (Natürel) Kg2,71???????4,58
Pirinç (Paketli) Kg7,618,16
MakarnaKg3,8518,42
MandalinaKg2,002,50
PortakalKg3,00???????3,00

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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