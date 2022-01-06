Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Natürel)
|Kg
|2,71
|???????4,58
|Pirinç (Paketli)
|Kg
|7,61
|8,16
|Makarna
|Kg
|3,85
|18,42
|Mandalina
|Kg
|2,00
|2,50
|Portakal
|Kg
|3,00
|???????3,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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