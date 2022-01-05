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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg2,00???????2,50
MandalinaKg2,752,75
Pirinç (paketli)Kg7,6112,52
Bulgur (paketli)Kg3,208,60
MakarnaKg7,05???????10,92

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri

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