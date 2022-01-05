Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,00
|???????2,50
|Mandalina
|Kg
|2,75
|2,75
|Pirinç (paketli)
|Kg
|7,61
|12,52
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,20
|8,60
|Makarna
|Kg
|7,05
|???????10,92
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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