Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,06 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|5,04
|5,05
|Limon
|Kg
|2,00
|6,06
|Mandalina
|Kg
|2,61
|2,70
|Kabak
|Kg
|19,30
|19,30
|Makarna
|Kg
|8,25
|???????8,25
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AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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