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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Bulgur (paketli)Kg5,136,89
Pirinç (paketli)Kg7,007,00
Buğday (makarnalık)Kg5,685,68
LimonKg2,224,50
MandalinaKg2,593,52

Getir, e-ticaret devi 'n.11.com'u devraldı

Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı

AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri

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