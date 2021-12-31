Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (paketli)
|Kg
|5,13
|6,89
|Pirinç (paketli)
|Kg
|7,00
|7,00
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|5,68
|5,68
|Limon
|Kg
|2,22
|4,50
|Mandalina
|Kg
|2,59
|3,52
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500