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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 27,26 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 27,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MakarnaKg6,8127,26
PortakalKg1,133,00
GreyfurtKg4,664,93
MandalinaKg1,502,50
LimonKg1,505,03

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AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri

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