Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 27,26 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 27,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|6,81
|27,26
|Portakal
|Kg
|1,13
|3,00
|Greyfurt
|Kg
|4,66
|4,93
|Mandalina
|Kg
|1,50
|2,50
|Limon
|Kg
|1,50
|5,03
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
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