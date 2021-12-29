Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,15 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (natürel)
|Kg
|5,07
|5,25
|Portakal
|Kg
|1,50
|4,60
|Greyfurt
|Kg
|7,60
|7,60
|Mandalina
|Kg
|1,80
|8,00
|Limon
|Kg
|1,50
|6,15
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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