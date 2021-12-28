Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (paketli)
|Kg
|5,51
|8,55
|Makarna
|Kg
|8,79
|8,79
|Limon
|Kg
|0,70
|10,00
|Mandalina
|Kg
|0,80
|7,00
|Greyfurt
|Kg
|1,20
|6,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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