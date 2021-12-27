Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (natürel)
|Kg
|4,10
|4,10
|Pirinç (paketli)
|Kg
|6,90
|20,79
|Bulgur (paketli
|Kg
|4,30
|9,92
|Portakal
|Kg
|0,65
|6,80
|Limon
|Kg
|0,60
|5,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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