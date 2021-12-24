Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|7,00
|7,78???????
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,00
|9,41
|Makarna
|Kg
|5,28
|5,28
|Portakal
|Kg
|1,50
|6,20
|Mandalina
|Kg
|1,00
|6,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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