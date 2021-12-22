Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 7,06 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 7,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Makarnalık)
|Kg
|4,76
|???????4,76
|Pirinç (Paketli)
|Kg
|5,20
|15,40
|Bulgur unu
|Kg
|3,85
|3,90
|Portakal
|Kg
|0,45
|8,70
|Mandalina
|Kg
|0,33
|7,06
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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