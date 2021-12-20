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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 28,74 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 28,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MakarnaKg5,03???????28,74
Bulgur (paketli)Kg3,673,67
İrmik (paketli)Kg5,1511,20
LimonKg0,961,20
MandalinaKg0,952,50

AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri

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