Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 28,74 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 28,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|5,03
|???????28,74
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,67
|3,67
|İrmik (paketli)
|Kg
|5,15
|11,20
|Limon
|Kg
|0,96
|1,20
|Mandalina
|Kg
|0,95
|2,50
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
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