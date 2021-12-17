Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 15,04 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 15,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|5,08
|???????15,04
|İrmik (paketli)
|Kg
|5,84
|6,90
|Buğday kepeği
|Kg
|3,46
|3,88
|Bulgur unu
|Kg
|4,05
|4,05
|Fasulye (natürel)
|Kg
|11,34
|11,38
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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