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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 15,04 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 15,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
PortakalKg1,36???????2,60
LimonKg0,843,50
MandalinaKg1,024,50
İrmik (paketli)Kg5,159,10
MakarnaKg4,63???????15,04

AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri

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