Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 15,04 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 15,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|1,36
|???????2,60
|Limon
|Kg
|0,84
|3,50
|Mandalina
|Kg
|1,02
|4,50
|İrmik (paketli)
|Kg
|5,15
|9,10
|Makarna
|Kg
|4,63
|???????15,04
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
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