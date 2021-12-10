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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,75 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MakarnaKg4,7113,36
İrmik (paketli)Kg5,20???????5,20
GreyfurtKg1,471,47
LimonKg1,144,00
MandalinaKg1,75???????2,75

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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