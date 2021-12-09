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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
PortakalKg2,007,20
LimonKg0,50???????5,80
MandalinaKg1,007,90
GreyfurtKg1,306,50
İrmikKg4,94???????4,94

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