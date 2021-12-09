Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|2,00
|7,20
|Limon
|Kg
|0,50
|???????5,80
|Mandalina
|Kg
|1,00
|7,90
|Greyfurt
|Kg
|1,30
|6,50
|İrmik
|Kg
|4,94
|???????4,94
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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