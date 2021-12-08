Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Makarnalık)
|Kg
|4,31
|4,31
|Pirinç (Paketli)
|Kg
|5,00
|9,20
|Greyfurt
|Kg
|3,00
|???????3,00
|Limon
|Kg
|1,00
|4,00
|Portakal
|Kg
|2,00
|???????5,50
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500