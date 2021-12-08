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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (Makarnalık)Kg4,314,31
Pirinç (Paketli)Kg5,009,20
GreyfurtKg3,00???????3,00
LimonKg1,004,00
PortakalKg2,00???????5,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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