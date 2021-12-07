Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|5,60
|Limon
|Kg
|1,20
|5,80
|Mandalina
|Kg
|1,50
|???????7,05
|Portakal
|Kg
|1,80
|5,23
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,85
|???????7,45
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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