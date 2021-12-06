Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,07 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|2,44
|3,07
|Limon
|Kg
|1,07
|4,00
|Mandalina
|Kg
|1,11
|???????4,00
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|3,00
|Kabak
|Kg
|2,50
|???????2,50
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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