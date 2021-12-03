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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,48 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik )Kg5,407,10
Pirinç (paketli)Kg4,7511,72
LimonKg1,006,45
MandalinaKg1,502,48
PortakalKg2,93???????2,95

2 kiloluk dev limonu görenler şaşırıp kalıyor! Bin liradan satışa çıktı

2 kiloluk dev limonu görenler şaşırıp kalıyor! Bin liradan satışa çıktı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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