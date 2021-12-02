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Mersin Ticaret Borsası

AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (Makarnalık)Kg4,824,82
Pirinç (Paketli)Kg5,2011,58
Bulgur (Paketli)Kg5,407,30
MakarnaKg3,1713,36
LimonKg3,50???????3,50

AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri

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