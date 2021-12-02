Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Makarnalık)
|Kg
|4,82
|4,82
|Pirinç (Paketli)
|Kg
|5,20
|11,58
|Bulgur (Paketli)
|Kg
|5,40
|7,30
|Makarna
|Kg
|3,17
|13,36
|Limon
|Kg
|3,50
|???????3,50
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
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