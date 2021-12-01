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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (Aşurelik)Kg4,805,90
Pirinç (Paketli)Kg6,0012,28
Bulgur (Paketli)Kg4,007,85
GreyfurtKg2,305,00
LimonKg1,15???????4,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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