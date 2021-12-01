Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Aşurelik)
|Kg
|4,80
|5,90
|Pirinç (Paketli)
|Kg
|6,00
|12,28
|Bulgur (Paketli)
|Kg
|4,00
|7,85
|Greyfurt
|Kg
|2,30
|5,00
|Limon
|Kg
|1,15
|???????4,50
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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