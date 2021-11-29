Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 6,35 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 6,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|1,25
|7,00
|Limon
|Kg
|0,91
|6,35
|Mandalina
|Kg
|1,00
|5,50
|Greyfurt
|Kg
|1,00
|7,00
|Elma
|Kg
|0,91
|???????3,29
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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