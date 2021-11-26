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Mersin Ticaret Borsası

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
PortakalKg2,503,50
LimonKg1,004,50
MandalinaKg1,506,00
GreyfurtKg2,104,52
Kayısı çekirdeği (kabuklu)Kg6,876,87

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri

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