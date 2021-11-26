Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|2,50
|3,50
|Limon
|Kg
|1,00
|4,50
|Mandalina
|Kg
|1,50
|6,00
|Greyfurt
|Kg
|2,10
|4,52
|Kayısı çekirdeği (kabuklu)
|Kg
|6,87
|6,87
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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