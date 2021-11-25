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Mersin Ticaret Borsası

AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,60 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Fasulye (natürel)Kg4,809,00
FiğKg5,605,60
GreyfurtKg2,504,25
LimonKg2,004,50
MandalinaKg1,506,60

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AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri

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