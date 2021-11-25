Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,60 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye (natürel)
|Kg
|4,80
|9,00
|Fiğ
|Kg
|5,60
|5,60
|Greyfurt
|Kg
|2,50
|4,25
|Limon
|Kg
|2,00
|4,50
|Mandalina
|Kg
|1,50
|6,60
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500