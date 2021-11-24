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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,77 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık)Kg3,773,77
GreyfurtKg1,492,50
MandalinaKg0,802,97
LimonKg0,803,53
PortakalKg1,352,77

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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