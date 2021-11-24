Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,77 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,77 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|3,77
|3,77
|Greyfurt
|Kg
|1,49
|2,50
|Mandalina
|Kg
|0,80
|2,97
|Limon
|Kg
|0,80
|3,53
|Portakal
|Kg
|1,35
|2,77
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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