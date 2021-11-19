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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik)Kg4,604,60
Pirinç (paketli)Kg6,789,70
Bulgur (paketli)Kg4,157,50
LimonKg1,895,80
MandalinaKg3,505,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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