Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|4,60
|4,60
|Pirinç (paketli)
|Kg
|6,78
|9,70
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,15
|7,50
|Limon
|Kg
|1,89
|5,80
|Mandalina
|Kg
|3,50
|5,50
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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