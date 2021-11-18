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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MakarnaKg5,195,19
Pirinç (paketli)Kg5,7510,50
Bulgur (paketli)Kg3,006,15
GreyfurtKg0,765,50
MandalinaKg1,505,00

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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