Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|5,19
|5,19
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,75
|10,50
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,00
|6,15
|Greyfurt
|Kg
|0,76
|5,50
|Mandalina
|Kg
|1,50
|5,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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