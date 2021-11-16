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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 5,50 satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 5,50 satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Pirinç (paketli)Kg5,759,80
Bulgur (paketli)Kg3,115,80
GreyfurtKg2,005,50
LimonKg1,493,99
MandalinaKg1,493,84

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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