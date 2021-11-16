Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 5,50 satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 5,50 satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,75
|9,80
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,11
|5,80
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|5,50
|Limon
|Kg
|1,49
|3,99
|Mandalina
|Kg
|1,49
|3,84
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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