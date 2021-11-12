Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|4,35
|4,35
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,30
|11,50
|Limon (mayer)
|Kg
|2,48
|3,20
|Mandalina
|Kg
|2,75
|5,00
|Greyfurt
|Kg
|4,30
|4,50
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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