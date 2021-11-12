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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik)Kg4,354,35
Bulgur (paketli)Kg3,3011,50
Limon (mayer)Kg2,483,20
MandalinaKg2,755,00
Greyfurt Kg4,304,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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