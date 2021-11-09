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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik)Kg4,105,00
Bulgur (paketli)Kg4,165,90
GreyfurtKg2,295,00
LimonKg2,054,50
MandalinaKg2,504,60

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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