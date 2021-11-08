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Mersin Ticaret Borsası

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,24 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,004,24
MandalinaKg1,104,70
PortakalKg2,205,50
GreyfurtKg1,935,50
Kuru soğanKg0,800,80

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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