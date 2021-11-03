Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,60
|3,20
|Mandalina
|Kg
|1,34
|4,00
|Greyfurt
|Kg
|1,80
|3,77
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,30
|11,40
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,00
|6,10
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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