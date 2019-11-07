Mersin tehlike yaratan 50 yıllık su kulesinin yıkımı gerçekleştirildi

07.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:27

Tehlike yaratan 50 yıllık su kulesinin yıkımı gerçekleştirildi

Mersin'de yıkılma riski taşıyan, çevresinde oyun oynayan çocukların can güvenliğini tehdit eden 50 yıllık su kulesi, belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Karaduvar Mahallesi'ndeki eski bir su kulesi ile yanında bulunan metruk yapının tehlike yarattığını belirterek, Akdeniz Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne resmi yazı yazdı. Kontrol Müdürlüğü de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Müdürlüğü ile yazılar yazdı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından hazineye kayıtlı arazi üzerinde bulunan 50 yıllık su kulesinin yıkım süreci başladı. Encümen kararıyla harekete geçen Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beton kısımları, ayakları ve müştemilatında dökülmeler olan kulenin yıkımı öncesi çevre güvenliğini sağladı, kuleye çıkan sokaklara güvenlik şeritleri çekildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Kule civarındaki konutlarda oturan vatandaşlar da uyarılarak evlerinden çıkmaları sağlandı. Ardından ekskavatör operatörü, su kulesinin beton ayaklarını zayıflatarak yapının boş araziye doğru yıkılmasını sağladı. Metrelerce yükseklikteki su kulesinin kontrollü yıkımından sonra ortaya çıkan molozlar, belediyenin iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahalleden taşındı.

Kaynak: DHA