Mersin tefeci operasyonuna 2 tutuklama

30.10.2019 10:21

Tefeci operasyonuna 2 tutuklama

Mersin'de, zor durumda olan memur ve işçiler ile emeklilere, borç vererek senet imzalatan 2 tefeci tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda özellikle memur ve işçiler ile emeklilere borç vererek senet imzalatan, verdikleri rakamın çok yükseğinde miktarlarda haciz işlemi başlatan İ.D. ve R.T. adlı tefecileri tespit etti. 2 şüpheli evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. R.T.'nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 14 senet, icra takibi başlattıkları mağdurlara ait 40 kişilik liste bulundu.

İ.D.'nin alacaklı olduğu 40 kişiye karşı toplam 1 milyon 266 bin TL'lik, R.T.'nin de 27 kişiye karşı 565 bin TL'lik icra dosyaları bulunduğu belirlendi.

Polis, haklarında icra takibi başlatılan mağdurlardan 24'ünün de ifadesine başvurdu.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA