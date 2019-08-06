MERSİN TATİLCİLER YAT TURLARINA AKIN EDİYORR

06.08.2019 11:26

DOĞU Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli noktalarından birisi olan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi, günübirlik yat turlarının düzenlendiği merkez haline geldi.

Sabah saatlerinde Taşucu Limanı'ndan hareket eden yatlarda mavi tura çıkan tatilciler, kentin en bakir koyları arasında yer alan Tisan, Liman Kalesi, Dana Adası ve Boğsak'ta mavi serinliğin tadını çıkarıyor. Gün boyu yüzme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler, dönüş yolunda ise müzikler eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çekiyor. Turların en dikat çekici eğlence etkinliği ise köpük partisi oluşturuyor. Birbirinden hareketli parçalarla köpüğün içinde dans edenler, gönüllerince eğlenip unutulmaz bir gün geçiriyor. Çocuklara yönelik animasyon gösterilerinin de yer aldığı yat turlarına farklı firmalara ait tekneler ile günde ortalama 500 kişi katılıyor.

Bölgede yatçılık yapan Volkan Eren, günübirlik yat turlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine ve tarihin büyüsüne tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip, stres atıyorlar. Biz de işletmeciler olarak misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yatçılık sektörünün gelişerek daha da büyüyeceğine inanıyoruz dedi.

Kaynak: DHA