Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB temel atma töreni

28.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma önümüzdeki sene inşallah güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla kaynaklarımızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin, sunduğumuz desteklerden faydalanmanın ve işletmelerimizi büyütmenin tam zamanı." dedi.

Varank, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yatırımın, tarımsal üretimi katma değere dönüştüreceğini söyledi.

Bölgenin, şehrin geleceğinde kritik bir rol oynayacağını belirten Varank, "İlk aşamada 35 yatırımcının burada faaliyete başlamasını ve 3 bin kişiye iş olanakları sağlamasını bekliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde de 100 yatırımcıya ve 10 bin emekçimize ev sahipliği yapacak bir üretim alt yapısı planlanıyor." diye konuştu.

Varank, projeye, bir kadın girişimcinin öncülüğünde başlandığını vurgulayarak, OSB'ye başkanlık eden Gül Akyürek Balta'ya teşekkür etti.

Türkiye'de, meyve üretiminde Mersin'in birinci, sebze üretiminde de üçüncü sırada bulunduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Toplam narenciye ihracatının yüzde 35'i, bakliyat ihracatının ise yüzde 85'i Mersin'den yapılıyor. İlimiz ayrıca 8,5 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle ülkemizde üçüncü sırada. İşte bu mümbit tarımsal altyapı, temelini atacağımız OSB sayesinde daha yoğun ve entegre biçimde üretim yapılacak. Burada katma değerle zenginleştirilmiş ürünlerden ve endemik bitkilerden yeni markalar çıkacak. Ayrıca, tarımsal değer zincirinde kümelenmenin sunduğu avantajlar yeni iş birliklerine de kapı aralayacak."

Bakan Varank, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. bölgesinin alt yapısının tamamlandığını belirterek, firmaların yatırımlarına başladığını kaydetti.

Burada fabrikaların tamamlanıp üretime geçilmesiyle ilave 5 bin istihdam sağlanacağını aktaran Varank, kamulaştırma için buraya 10 milyon lira aktarıldığını bildirdi.

"Tüzel kişilik kazandırdığımız 315 OSB'de 1 milyon 900 bin emekçimiz çalışıyor"

Varank, organize sanayi bölgelerinin, planlı kalkınmanın önemli bir aracı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak OSB'leri marka oluşturacak cazibe merkezleri haline getirmeye ve tam kapasiteyle faaliyete geçirmeye öncelik veriyoruz. Bunun için düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle OSB'leri destekliyoruz. Bugüne kadar tüzel kişilik kazandırdığımız 315 OSB'de 1 milyon 900 bin emekçimiz çalışıyor. İşte bugün temellerini attığımız Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de önümüzdeki dönemlerde adından övgüyle söz edeceğimiz bir proje olacak."

Mersin'in güçlü bir ulaştırma ve lojistik ağına sahip olduğunu aktaran Varank, "Mersin, 17 senede ihracat hacmini 5 katın üzerinde artırdı. 170 ülkeye ihracat yapabilen bir üretim kabiliyetiniz var. Elbette bu başarı Mersin'e sunduğumuz desteklerin katkısıyla oluyor. Şehrimize bugüne kadar 100 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip 25 bin kişinin istihdam edilmesine öncülük ettik." diye konuştu.

Varank, kent sanayisini inovasyona teşvik etmek için Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesini kurduklarını belirterek, kente "Model Fabrika" da kurulacağını anımsattı.

Kentin turizmdeki yerine de değinen Bakan Varank, "Cennet-Cehennem" ören yerinin çevre düzenlemesi, "Meryem Ana Kilisesi" ve "Zeus Tapınağı"nın restorasyonu için 10 milyon liralık bir hibe verdiklerini, milli sporcu Şahika Ercümen'in Gilindere Mağarası'ndaki rekor denemesine de destek sunduklarını kaydetti.

"İşletmelerimizi büyütmenin tam zamanı"

Varank, finansman maliyetlerinin düştüğünü, iç talebin canlandığına işaret ederek, "İki gün önce sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma önümüzdeki sene inşallah güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla kaynaklarımızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin, sunduğumuz desteklerden faydalanmanın ve işletmelerimizi büyütmenin tam zamanı." dedi.

Elvan: "Teknoloji yoğunluklu yatırımlara yönelmemiz gerekiyor"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Mersin'de yapılacak organize sanayi bölgelerinin istihdama önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Katma değeri yüksek ürünlere odaklandıklarını vurgulayan Elvan, "Rekabet gücümüzü yüksek tutmak istiyorsak mutlaka dijital dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Teknoloji yoğunluklu yatırımlara yönelmemiz gerekiyor. Bu noktada birlikte çalışacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Mersin Valisi Ali ihsan Su da kentte kamu ve özel sektörde ciddi çalışmaların yapıldığını belirterek, bu yatırımın kent istihdamına önemli katkı sağlayacağını anlattı.

Konuşmaların ardından Varank, Su, Elvan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akyürek ve milletvekilleri, OSB'nin temelini attı.

Törenin ardından Varank ve beraberindekiler, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi, ürünleri inceledi.

(Bitti)

Kaynak: AA